Bakker Morssink stopt in februari met winkel aan de Ameidestraat in Helmond

Natuur in Helmondse achtertui­nen dankzij duizend gratis boompjes: ‘Je moet er wél tegen praten’

HELMOND - Duizend jonge boompjes liggen in bosjes uitgestald voor het Tiny Forest bij het Goorlooppark in Helmond-West. Ze werden zaterdag gratis uitgedeeld. ,,Natuur is niet alleen in velden of op de Waddeneilanden, maar ook in de Helmondse achtertuinen.”

28 november