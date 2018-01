Barbara van Soest is de laatste met Stiphout in het paspoort

Quote De herinneringen aan Stiphout, hoe klein ook, die zijn er nog altijd Barbara van Soest Barbara Magcheltje van Soest werd op 28 december 1967 geboren. 'Gewoon thuis' op de Wevestraat 81, in Stiphout. Om 4.50 uur om precies te zijn. De Kerstdagen zaten erop en het nieuwe jaar was duidelijk in zicht, maar velen in Stiphout waren rond die dagen toch ook bezig met de opslokking. Stiphout zou op 1 januari 1968 officieel geannexeerd worden door Helmond. De allerlaatste Stiphoutse werd daardoor Barbara. Ruim een week geleden vierde ze haar vijftigste verjaardag.

De familie Van Soest woonde in totaal slechts 'vier á vijf jaar' in Stiphout. Maar Barbara is nog altijd trots op haar eretitel. Op eigen initiatief is ze in de familiegeschiedenis gedoken. Ze was immers een peuter in die Stiphoutse jaren. ,,M'n vader vond werk als vertegenwoordiger bij Begemann en daarom gingen we in Stiphout wonen", reconstrueert Barbara.

Weiland

,,We woonden aan de Wevestraat. In mijn herinnering was het een rijtjeshuis, met een groot weiland erachter. Ik speelde daar met de koeien en volgens mijn moeder kroop ik met regelmaat naar de buren toe. Mijn ouders hielden van het Brabantse leven. Mijn vader zat in de raad van elf bij de Keiebijters. Ik ging als kind al mee de kroeg in", vertelt Barbara, die tegenwoordig in Rotterdam woont. ,,Toen mijn moeder zwanger was van mij en vaak honger had, ging mijn vader om vier uur in de ochtend appeltaart halen bij de bakker. Dat vind ik nog altijd zo’n mooi verhaal, dat zoiets gewoon kon in die tijd."

Volledig scherm © nvt

'Heel bijzonder'

Het gezin trok rond 1970 naar België. Vader Geert-Jan vond er een nieuwe job en dat was dat. Moeder Nieske, nu 77 jaar oud, verliet echter met de nodige pijn in het hart Stiphout. Ook haar andere dochter Jessica werd er in 1966 geboren. ,,Maar wat me ook bij is gebleven, dat het er altijd zo gezellig was. De mensen waren er aardig. Journalist Puck Hooglugt was een goede vriend van ons en ik herinner me de familie Tops, die een kapperszaak had. En met carnaval gingen we naar het café tegenover", vertelt Nieske, die al enige tijd in Amsterdam woont. ,,Ik ben er sindsdien nog een keer teruggeweest. Maar het was allemaal heel anders geworden. Stedelijker. Het hoorde plots bij Helmond hè. Maar dat Barbara de laatste Stiphoutse is, vind ik nog altijd heel bijzonder. Ik zie haar nog lopen op d'r klompjes, richting de koeien."

Barbara groeide uiteindelijk op in Amsterdam. De familie Van Soest deed na de periode in België ook nog Apeldoorn aan en settelde zich vervolgens in de hoofdstad. ,,Ik ben nog wel een keer teruggegaan naar Stiphout, maar kon het oude huis aan de Wevestraat niet meer vinden", vertelt Barbara, industrieel ontwerper van beroep. ,,Ik moet dat echt nog een keer doen. Al vraag ik me af of ik veel herken. Maar de herinneringen aan Stiphout, hoe klein ook, die zijn er nog altijd."