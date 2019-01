Bart van Oorschot prins Briek de 46ste in Helmond

Column Beste lezer: Spiegel van de samenle­ving

10:00 In luttele momenten is maandag op klaarlichte dag vele jaren aan Helmond promotie naar de Filistijnen geschoten. De schade van die zwarte dag voor de stad valt in het niet bij het mogelijke trauma dat de kogels aan twee jonge meisjes hebben bezorgd. Dit had iedereen kunnen overkomen, maar zij werden getroffen en moeten er mee verder.