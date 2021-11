Bas en Gianni zorgen dat het eerste onderdeel van hun nieuwe huis op de goede plek van de bouwplaats in Helmond-West terechtkomt

Ik boven en hij beneden

Of dit een helft is van een van hun studio’s durven Bas en Gianni niet te zeggen. Ze zouden het misschien kunnen zien aan de gordijnen. Die hebben ze zelf mogen kiezen. ,,Ik woon links en hij rechts. Ik boven en hij beneden”, is wat Bas wel zeker weet. Hij is een keer in de werkplaats gaan kijken naar de zogenoemde Nezzt-woningen. De Meeuw maakt die grotendeels van hergebruikte materialen. Ze worden afgewerkt naar wens van de klant en zijn makkelijk te stapelen, aan te passen of te verplaatsen.

De tekst loopt door onder de illustratie

Uit de Pannehoeve

Ine Knuever van het Regionaal Autisme Centrum is maar wat blij met de samenwerking. En dat het zo project zo snel uitgevoerd kan worden. Twee jaar terug is de huur opgezegd voor de woonruimtes die de organisatie had in woonzorgcentrum de Pannehoeve. Voor tien cliënten moest dringend iets anders worden gezocht. ,,We hadden een probleem. Toen kwamen we in contact met Wocom en nu hebben we dit mooie woonproject. Bij de bewoners is de rust teruggekeerd sinds ze weten dat er een nieuwe woning voor ze is als de huur afloopt.”