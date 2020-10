Basisschool De Vuurvogel deelt aanpak met 45 landen tijdens World Education Week

De directeur, intern begeleider en leerkracht Daisy Mertens vertellen in een panelgesprek, dat geleid wordt door Jan van de Ven van PO in Actie, over hun ondersteuningsklas ‘X-tra’. „Dat gaat helemaal in het Engels, we hebben goed geoefend”, zegt Mertens lachend. Daarna vertelt een leerling over haar ervaringen met X-tra.

Ghana of Nepal

De bedoeling van de conferentie is dat scholen over de hele wereld hun ideeën met elkaar delen om het onderwijsniveau te verhogen. Maar het ene onderwijssysteem is het andere niet. Is zo'n ondersteuningsklas wel in te passen in Ghana of Nepal? „We weten dat dit een universele aanpak is”, zegt Mertens. „De Vuurvogel werkt samen met een school in Sri Lanka en daar doen we dit ook. Om het tijdens de World Education Week te verhelderen, schetsen we eerst duidelijk de context van passend onderwijs. En we geven aan hoe scholen in andere landen dit ook kunnen gaan toepassen.”