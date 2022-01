Basisschool Dierdonk en havo-afdeling Jan van Brabant College in Helmond zijn Excellente School

HELMOND - Twee scholen in de regio mogen zich de komende drie jaar Excellente School noemen: basisschool Dierdonk en de havo-afdeling van het Jan van Brabant College, beide in Helmond.

Het predicaat Excellente School is in 2012 in het leven geroepen als erkenning voor scholen die volgens de inspectie onderwijs van goede kwaliteit bieden én zich onderscheiden door uit te blinken met een specifiek profiel.

De havo-afdeling van het Jan van Brabant College profileert zich met ‘levensecht leren’. „We halen de buitenwereld de school binnen en sturen leerlingen naar buiten”, licht algemeen directeur Geert-Jan Nillesen toe. „De profielwerkstukken draaien om echte vraagstukken die bij bedrijven of instellingen in de omgeving leven. Het zijn geen verzonnen casussen.” De scholieren bezoeken bedrijven, er komen gastsprekers op school en de leerlingen benaderen zelf bedrijven voor een stageplek. „Zo bouwen ze een netwerk op, oefenen sociale vaardigheden en worden ze meer eigenaar van hun eigen leerproces”, stelt de directeur.

Erkenning voor het harde werken

De jury had volgens Nillesen waardering voor de goede sfeer en de fijne manier waarop mensen op school met elkaar omgaan. „We stimuleren leerlingen om zichzelf te zijn. Het Jan van Brabant College heeft keuzeprogramma's, bijvoorbeeld op het gebied van sport en toegepaste wetenschap. Leerlingen kunnen op school dingen doen die ze leuk vinden, zoals school-tv, fotografie of spelen in de schoolband.”

Op basisschool Dierdonk in Helmond is ingezet op de kindgerichte aanpak. „Het predicaat is een mooie erkenning voor het harde werken”, zegt directeur Pieter van Wetten. „We zijn nu een voorbeeldschool voor andere scholen. Dat is het gevolg van dagelijks je best doen en steeds proberen dingen te verbeteren.”

Pittig traject

Kinderen kwalitatief goed onderwijs geven is het doel, het predicaat Excellente School is een afgeleid resultaat daarvan, benadrukt Van Wetten. Zo kijkt ook Nillesen er tegenaan. „Het is vooral een externe bevestiging van wat we zelf al weten, namelijk dat we goed onderwijs bieden. De aanvraag is een pittig traject, maar dat moet ook. Daardoor heeft het kwaliteit.”

55 scholen in Nederland kregen maandag voor drie schooljaren de titel Excellente School. Dat brengt het totaal nu op 196 scholen met dat predicaat. In onze regio mogen de basisscholen Mondomijn en St. Trudo in Helmond het vanuit voorgaande jaren nog voeren. Hetzelfde geldt voor het Stedelijk College en het Eckartcollege in Eindhoven (beide voor vwo, havo en vmbo-g/t), het Dr. Knippenbergcollege in Helmond voor de vmbo-g/t- en vwo-afdeling en het Jan van Brabant College voor de afdeling vwo.

Volledig scherm Jan van Brabant College in Helmond. © Sem Wijnhoven/DCI Media