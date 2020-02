Basisschool Korenaar in Helmond scoort weer voldoende, na kritisch rapport

Brandweer bevrijdt ouder echtpaar in beknelde positie uit auto in de sloot in Helmond

14 februari HELMOND - Een ouder echtpaar is vrijdagmiddag uit een auto bevrijd op de Rochadeweg in Helmond. Het voertuig reed door onbekende oorzaak van de weg en kwam in de sloot terecht, waardoor het echtpaar vast kwam te zitten.