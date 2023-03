BBB dendert ook waterschap Aa en Maas binnen; Water Natuurlijk blijft de grootste

Brabantse kunstenaar verbindt publiek in Eindhoven live met Lagos: ‘We geven anderhalf uur het podium uit handen’

EINDHOVEN - In ‘Dear beloved friend’ krijgen Nigeriaanse performers anderhalf uur lang de beschikking over het podium van het Parktheater in Eindhoven. Live vanuit ‘Nollywood’, het Afrikaanse centrum van de filmindustrie. Een technisch huzarenstukje.