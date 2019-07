Beahvolleybaltoernooi in Valkenswaard: 'Dit is het leukste weekend van het jaar'

Rechter tikt Helmond op vingers: houtkachel stoken kun je toestaan maar zorg ook dat buren er geen last van hebben

12 juli DEN BOSCH/HELMOND - De gemeente Helmond is niet volledig geweest bij de beoordeling van een geschil tussen buren over een houtkachel. Hij had moeten bepalen in welke gevallen er sprake zou kunnen zijn van overlast. Dit oordeelt de rechtbank Oost-Brabant. In dit geval hoeft de gemeente echter niet alsnog op te treden, omdat de klagers op het punt staan te verhuizen. De rechtbank geeft daarbij wel aan hoe toekomstige geschillen over houtkachels het best te kunnen oplossen.