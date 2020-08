Bedrijfspand Helmond zes maanden dicht na vondst drugs

Video Helmondse Jorik staakt vierdaagse wandel­tocht voor overleden dochtertje: ‘Mijn lichaam is volledig op’

13 augustus HELMOND - De Helmondse Jorik Benoit is zijn wandeltocht langs de kust na een dag al gestaakt. Benoit wilde in vier dagen tijd langs de kust wandelen, om te waarderen wat hij heeft en om geld in te zamelen voor een goed doel. Helaas moest hij na 40 kilometer al opgeven.