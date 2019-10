Bedrijven Helmond samen in zonnepanelen: zó kunnen ook kleine firma’s duurzamer

Waarom? Mede-eigenaar Richard Verbeem van natuursteenhandel Kemie in Helmond draait de vraag om: „Waarom níet? Het dak ligt er toch.” Sinds kort is het dus bedekt met zonnepanelen, 2.080 stuks. Goed voor een jaaropbrengst van zo’n 550.000 kilowattuur. Dat is veel meer dan Kemie zelf nodig heeft en dat is handig voor matrijzenmaker Verbi in Helmond-West. Die firma heeft juist te weinig dak om zelfvoorzienend te kunnen zijn.

Lees ook PREMIUM Eerste voordelige zonnepanelen voor bedrijven in Helmond en Laarbeek Lees meer

Kemie en Verbi profiteren van een project van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH), de speciaal opgerichte BV Zonnig Helmond De Peel en installateur EigenEnergie.net. Doel: met subsidies van het Rijk de industriële stroomvoorziening zo veel mogelijk vergroenen. Het derde Helmondse bedrijf dat al voordelige zonnepanelen op het dak heeft, is Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen aan de Kanaaldijk Zuid-West.

Twintig hectare

De komende maanden volgt stap twee: 2.700 zonnepanelen op de daken van vier bedrijven, in Helmond en Beek en Donk. En ook voor fase drie, 25.000 panelen, sleepte de Helmondse en Laarbeekse parkmanager Frits Rutten via SBH al rijkssubsidies binnen. Daarmee kan in de twee gemeenten in totaal ongeveer twintig hectare aan zonnepanelen worden gerealiseerd.

Bedrijven die deelnemen kunnen hun groene stroom verhandelen. „Deze eerste drie samen houden energie over”, zegt Charles Smeets van Zonnig Helmond De Peel. „De uitdaging is om ook huurpanden te vergroenen. Wij willen gaan aantonen dat zulke gebouwen mét zonnepanelen aantrekkelijker zijn dan zónder.” Rutten vult aan: „Bij verhuurders is er nog veel koudwatervrees, terwijl het op dit moment vanwege de lage rente heel gunstig is om te investeren.”

Bijdrage leveren

Directeur Arjen Vos van Verbi kan er over meepraten. Zijn firma huist in twee naast elkaar gelegen panden aan de Wethouder van Nunenstraat. Eén gebouw is in eigendom en heeft nu zonnepanelen op het dak, het andere wordt gehuurd en heeft geen panelen. Vos is blij met het project, want in zijn eentje had hij geen zonnepanelen aangeschaft. „Van de energie die wij verbruiken kunnen we zelf nog geen kwart duurzaam opwekken. Maar zó kunnen we als klein bedrijf toch een bijdrage leveren.”