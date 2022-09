Bedrijven in Helmonds Patronaat zijn overlast van dealers en hangjeugd zat: ‘Eten tegen de muur’

Jeroen Dijssel­bloem laat zich niet gek maken door verharding samenle­ving: ‘Voor je het weet durf je de straat niet meer op’

EINDHOVEN - Jeroen Dijsselbloem wil als burgemeester van Eindhoven naast zijn stadsgenoten staan. Juist in deze tijd van verharding en polarisatie stapt hij gewoon op de fiets. ‘Is het nog te volgen wat wij doen? Daar moeten we over nadenken.’

17 september