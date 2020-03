Bedrijven in regio De Peel willen samen innoveren in fieldlab in Helmond

Het initiatief tot het fieldlab wordt gedragen door elf bedrijven uit de Peelregio en er zullen er na de officiële start door staatssecretaris Mona Keijzer van Economie naar verwachting nog meer volgen. Het fieldlab is gevestigd bij hightech bedrijf AAE in Helmond, waarbij Keijzer vooralsnog voor maandag een bezoek heeft gepland.

Volgens voorzitter Peter de Witte van de stichting waarin het fieldlab is ondergebracht, is het initiatief bedoeld om de innovatiekracht van middelgrote en kleinere bedrijven in Helmond en omgeving te bundelen. „Door samen op te trekken en de kosten te verdelen kunnen we meer bereiken. Er werken binnen de stichting Hightech De Peel al zo'n zestig bedrijven samen, onder meer bij de activiteiten met de Dutch Technology Week. Vanuit die stichting kwam de vraag om actief te zijn op het gebied van Smart Industry, ofwel moderne manieren van produceren.”

Bijdrage in de vorm van geld en mankracht

Het fieldlab heeft een subsidie van 50.000 euro ontvangen van de MRE en een bijdrage van het Innovatiehuis de Peel. De deelnemende bedrijven leveren een bijdrage in de vorm van geld en mankracht. „We willen ons bezighouden met datawetenschappen en connectiviteit. Op het eerste onderwerp hebben we ons voorbereid op de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch. Met dat als basis hebben we een eerste proefopstelling gemaakt van een persluchtmachine. Met sensoren meten we hoe deze opstelling werkt en welke onderdelen slijten.”