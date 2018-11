Bedrijven zonder vergunning en adresfraude in drie Peelgemeenten

Te veel mensen in te kleine, brandgevaarlijke kamers, geen vergunning voor een aanbouw, een onderneming runnen zonder vergunning en de brandveiligheid niet op orde hebben en buitenlanders aan het werk hebben zonder de juiste papieren. Een ronde van het Peelland Interventie Team door Asten, Deurne en Helmond leverde gisteren flink wat overtredingen op. In enkele gevallen is direct opgetreden, naar andere zaken vindt verder onderzoek plaats.

Op een locatie in de gemeente Deurne trof het PITteam een onderneming in werking zonder dat de baas in het bezit was van een vergunning. Eerder was hem door de gemeente hiervoor al een dwangsom opgelegd. Nu bij hercontrole de zaak toch opend was, is de opgelegde € 10.000 euro boete opgeëist. En de ondernemer loopt het risico op nieuwe dwangsommen als hij zijn activiteiten niet staakt. De man hield geen arbeidsregistratie bij en pleegde ook verschillende overtredingen op het gebied van brandveiligheid en milieu. In het bedrijf moesten diverse apparaten direct afgesloten worden vanwege brandgevaar.