Bedrogen Helmonder neemt wraak en rijdt met gestolen vorkheftruck bij minnaar binnen

\DEN BOSCH Een opvallende diefstal in Deurne was februari dit jaar in een wip opgelost. De uit een loods gestolen vorkheftruck stond in het aangrenzende bedrijf. Een Helmonder was daar binnengereden omdat hij niet kon verkroppen dat de bedrijfseigenaar iets met zijn ex had.

De inbraak was het einde van een twee jaar durende verhouding van Joey G. (27) met zijn vriendin. Een waarin de vrouw, volgens haar, constant werd mishandeld. Zijn vorige partner had datzelfde te verduren. Daarom moest Joey eind vorig jaar de cel in. Zij kreeg toen iets met een andere man. Maar toen Joey vrijkwam, keerde ze toch weer terug naar hem. Maar hij wist van de vriend. Ontrouw, volgens hem en de man kreeg heel wat niet mis te verstane mails.

Rare bivakmuts en een rode tas

Eind februari belde de man met Joey en maakte blijkbaar iets los, want een paar uur later stond er een vorkheftruck in zijn bedrijf. Binnen was van alles vernield, waaronder een motorfiets en een bestelbus. Op camerabeelden is de dader te zien: een man met een rare bivakmuts en een rode tas.

En juist ‘daarop gelijkende’ spullen -een muts en een tas- zijn later in het huis van Joey gevonden. Zijn telefoon werd inmiddels getapt. Daarop is te horen hoe hij tegen vrienden zegt dat hij ‘er binnen is geweest,’ en genoeg spullen heeft gezien die ze een volgende keer zouden kunnen stelen. Met verve draagt de voorzittend rechter de gesprekken voor: 'Volgende keer gaat z'n tent in de fik'. Zijn telefoon is volgens mastgegevens die nacht ook bij dat bedrijf.

Allemaal onzin

In de rechtszaal zegt Joey maandagochtend dat het allemaal onzin is. Hij heeft zijn vriendin nooit geslagen, ook nooit de vele wonden gezien die zij op foto’s heeft. Die vorkheftruck heeft hij evenmin gestolen. De vriendin had zijn telefoon even ingepikt en is zelf naar Deurne gereden. Heftige doodsbedreigingen aan het adres van de minnaar? Geen idee.

Deskundigen zien dat Joey lang een beperkte maar veelbelovende jongeman was, totdat hij verkeerde vrienden kreeg en verslaafd raakte. Als hij onder invloed is, is hij randpsychotisch. Daar is een behandeling voor nodig, eerst klinisch, daarna vanuit een begeleid woonproject.

Contactverbod

En dat vindt officier van justitie Simone van Keulen een goed idee. Joey zit zo’n zeven maanden in de cel, dat is volgens haar lang genoeg. Wel moet hij nu die kliniek in, en daar knoopt ze drie maanden voorwaardelijke straf aan en een contactverbod. Ook moet hij drie maanden openstaande straf nog uitzitten: alles gebeurde in een proeftijd van de mishandelingen van de vorige vriendin.