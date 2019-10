Beëdigingsceremonie 47 militairen op parkeerterrein Cacaofabriek in Helmond

Het is voor het eerst dat militairen van de eenheid uit Vredepeel buiten de kazerne worden beëdigd. De groep was dit jaar zo groot dat het de moeite was iets extra’s te organiseren en naar buiten te treden. Verder past het in het beleid van de krijgsmacht om de organisatie meer zichtbaar te laten zijn in de samenleving. Steeds vaker worden ceremonies in publieke ruimtes gehouden.