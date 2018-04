Beetje Efteling in kasteel Helmond

De zoldertoer van Kasteel Helmond begint in het pikkedonker. In een kleine, ronde torenkamer klinkt uit het plafond een zware, diepe geeuw. Het is de geest van de waterburcht die ontwaakt. Hij vertelt dat er zoveel is gebeurd in zijn verleden, zoals die ene brand in 1549... Wacht even, brand? Brand! Plots stijgt rook op achter de zitzakken in de kamer, geknetter klinkt van alle kanten en de muren kleuren rood en geel.

Deze scene is de opmaat van een drie kwartier durende rondleiding door alle tien de ruimtes van de kasteelzolder. De bezoeker belandt in een levendig hoorspel en moet flink klauteren en bukken op de bovenste verdieping van het kasteel. "We hebben bewust alles zo gelaten zoals het was", vertelt Annette Wilde van Kasteel Helmond. "Dat maakt het juist passend bij het verhaal."

Dat verhaal gaat over de dag waarop het kasteel is hersteld van de brand. Toenmalig bewoner en Heer van Helmond Joost van Cortenbach had timmerman Hendric van Werdingen een grote opdracht gegeven. Het kasteel moest moderner, luxer en afgewerkt worden met een dak van leisteen. Bezoekers lopen mee tijdens de bezichtiging van het werk. Op de achtergrond spelen intriges én een romance tussen de dochter van de kasteelheer en de timmerman. De rondleiding staat bol van de Efteling-achtige snufjes. Lichtspel, silhouetten, klokken die spontaan gaan draaien, schilderijen die tot leven komen, boeken die openslaan en zelfs een kaars die omvalt. "Het is echt een belevenis", vindt Wilde. "Dat hoorden we ook terug van de testgroepen."

Uiteindelijk draait de tentoonstelling om één vraag: wat was de oorzaak van de brand? Een ongeluk (met de kaars) of opzet (zodat iemand er beter van werd?). Het antwoord ligt op zolder...

Kasteel Helmond sluit met de zoldertentoonstelling een jarenlange vernieuwing af. Na een renovatie van de waterburcht in 2016 richtte het museum een nieuwe tentoonstelling in over de historie van het kasteel. Met de zolder gaat het kasteel een stapje verder. "Het verhaal is nu compleet", meent Wilde. "We zijn ontzettend trots dat de gehele zolder nu toegankelijk is voor het publiek, dat is voor het eerst." Niet al het publiek kan overigens een kijkje nemen. Kinderen onder de acht mogen niet binnen vanwege de spanning. Voor mensen in een rolstoel of die anderszins slecht ter been zijn, is de zolder niet geschikt.

De tentoonstelling Kasteel in brand opent 24 april voor het publiek. Bezoekers kunnen op de website van het kasteel een rondleiding boeken.