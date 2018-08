Bejaarde vrouw (80) oog in oog met inbreker in Helmondse woning

Cursus in Helmond: met positief gevoel naar de brugklas

11:06 HELMOND - Het verschil in de manier waarop de kinderen de eerste dag binnenkomen en waarop ze dat doen op dag twee, is immens. ,,Sommigen moesten nog net niet worden geduwd. Vanochtend stonden ze lachend aan de deur." Het effect van de tweedaagse zomercursus 'Plezier op school' in Helmond was al snel te zien, geven de trainers Nicole Brouwers en Karlien de Hont aan.