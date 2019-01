Belloni in Helmond: een goed lopende zaak en dan krijg je kanker

Het was in juni. De dag moet hij nazoeken, de rest weet Nick Belloni nog precies: „Ik voelde een knobbeltje en wist meteen dat het niet goed was. De huisarts verwees me direct door. De volgende dag is er een echo gemaakt, om vier uur ’s middags. Drie uur later was ik geopereerd, in het Elkerliek ziekenhuis.”