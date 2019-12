Belofte aan je kind: ‘Ja, ik zal voor altijd voor je zorgen’

HELMOND - Op 8 januari vindt in het kasteel in Helmond een ceremonie plaats waarin vaders en/of moeders hun kind(eren) beloven voor altijd voor hen te zorgen. Het is onderdeel van een programma om ouders bewuster te maken van de rol die zij in het leven van hun kinderen spelen.