'Berekenende’ sekschanteurs uit Helmond moeten naar de cel en dan naar een kliniek

De chantage was volgens Erwin K. (30) en Megli Z. (25) om hun zware verslaving te betalen. Ze waren voortdurend onder invloed. Hun drugs kochten ze door mannen te chanteren die afspraken hadden met een heroïnehoertje. De klanten werden naar haar huis of een drugspand gelokt, moesten bij binnenkomst betalen maar dan bleek de vrouw niet eens aanwezig. Erwin had dan de douche aangezet, de klant wachtte rustig tot ze er uit kwam, maar de douche was leeg, en Erwin gevlogen. Of er werd gedreigd de echtgenote in te lichten.