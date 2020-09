Bergopwaarts blaast miljoenendeal af: Volksbelang moet op zoek naar nieuwe oplossing voor Leonardusbuurt in Helmond

HELMOND - Woningcorporatie Bergopwaarts, dat 75 miljoen euro wilde investeren in de Helmondse Leonardusbuurt, heeft alsnog besloten af te zien van de overname van driehonderd huizen. Volksbelang moet nu op zoek naar een nieuwe partner, die zorg gaat dragen voor renovatie en nieuwbouw in de wijk.

Voor Volksbelang komt het afketsen van de deal als een verrassing; eerder dit jaar werd er nog een intentieovereenkomst gesloten met het woonbedrijf uit Deurne. Tanja Liebers-van Rooy, directeur-bestuurder van Bergopwaarts, zegt dat de toekomstige bevolkingscijfers in Asten en Deurne hebben gezorgd voor een heroverweging. ,,De prognose is geactualiseerd, dat gebeurt eens in de drie jaar”, meldt Liebers. ,,We gingen uit van stabilisatie, zelfs van een kleine krimp in 2030. Nu blijkt er een onvoorziene groei van tien procent te ontstaan.”

En die mensen, waaronder vooral arbeidsmigranten, moeten allemaal gehuisvest worden. ,,We blijven verantwoordelijk voor de mensen in ons eigen werkgebied. Een groot deel van deze woningzoekenden zal bij ons terecht komen. Er zal genoeg aanbod moeten zijn.” Investeringen in de Leonardusbuurt in Helmond zijn voor Bergopwaarts op dit moment niet meer te verantwoorden. De Raad van Commissarissen - waar Arinda Callewaert, de burgemeester van Bergeijk, sinds kort onderdeel van uitmaakt - zou op de rem hebben getrapt.

Open armen

Henri van de Kerkhof, directeur-bestuurder van Volksbelang, laat weten dat de beslissing van Bergopwaarts als ‘een bom binnenkwam’. De Helmondse huisvester staat onder verscherpt financieel toezicht en dus werd Bergopwaarts met open armen begroet. ,,We zijn inmiddels alweer in gesprek met andere corporaties uit Helmond en de regio. Eind dit jaar hopen we met een nieuw plan te komen voor de Leonardusbuurt. We hebben hiervan geleerd: een intentie-overeenkomst is niet tastbaar genoeg. Raden van toezicht, commissarissen; iedereen moet eerst akkoord zijn.”

Voor de bewoners van ongeveer 350 woningen in de Leonardusbuurt is het overigens nog de vraag of het afketsen van de deal gaat zorgen voor vertraging. Zij zijn woensdag op de hoogte gebracht. In 2022 zou er begonnen worden met verdere renovatie en nieuwbouw in de wijk. Van de Kerkhof heeft goede hoop dat er niet opnieuw oponthoud ontstaat: ,,Voor de bewoners blijft het vervelend, vooral omdat ik nog geen duidelijkheid kan geven. Maar we zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk weet wanneer hij waar aan toe is.”