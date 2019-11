Beroepsinbreker (55) sloeg toe in heel Oost-Brabant

Hoe de politie bij de in Waalwijk geboren Johan B. (55) terechtkwam, zal dinsdag pas duidelijk worden als het Openbaar Ministerie het requisitoir voorleest. Het is in ieder geval ‘een zaak als weinig anderen’, zag de rechter. Naast Johan zaten ook zijn vrouw en dochter in het strafbankje, plus een medeplichtige. Het ging niet alleen over de inbraken, ook over witwassen van ruim zes ton. Dat geld zit onder andere in twee villa’s in Poppel en zes dure Audi’s, Mercedessen en andere auto’s die soms na een maand al werden ingeruild.