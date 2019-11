Beroepsinbreker: ‘Ik moet zelfs kinderspaarpotten kapotslaan tegenwoordig’

Soms zit het leven mee, vertelde officier van justitie Ingrid Masselink tijdens de tweede dag van de rechtszaak tegen de Waalwijkse/Belgische man. Terwijl de politie grote zorgen had over een inbreker die vanaf 2014 in Oost-Brabant actief was, werd Johan B. (57) voor iets kleins gepakt. In het boevenbusje babbelde hij honderduit tegen agenten. Hij had een lastige vrouw die veel geld wilde, vertelde hij. Vandaar dus dat hij inbrak. En dat deed hij door inklimmen, op eerste etages.