Beroering om Oranje Comité in Helmond

Wat er maandagavond precies is afgesproken tussen bestuursleden van het Oranje Comité en burgemeester Elly Blanksma is niet helemaal duidelijk. Wél is het zo dat plots alles weer koek en ei lijkt tussen de oranje-stichting en de gemeente. Eerder op de dag liet bestuurslid Ron Peters nog weten dat het Oranje Comité er na 71 jaar mee op zou houden. Zijn team zag voor zichzelf geen rol meer weggelegd bij het organiseren van Koningsdag. Het comité had naar eigen zeggen weinig meer in te brengen sinds er moest worden samengewerkt met Helmond City Events. Voormalig wethouder Frans Stienen koppelde dat professionele evenementenbureau vorig jaar aan het comité.

Koningsdag 2.0

Het Oranje Comité was decennia lang verantwoordelijk voor de organisatie van de vrijmarkt, de podia in de stad en activiteiten voor de jeugd. Ook verzorgde het concerten voor senioren. ,,We willen het als een echt volksfeest blijven organiseren. Helmond City Events ook, maar heeft andere ideeën", liet Peters weten. ,,Zij willen dit jaar bijvoorbeeld elf podia in de stad. Ze beheren de subsidie en dragen de eindverantwoordelijkheid. Dus dan vraag je je af wat onze rol nog is. En hoe zit het met de continuïteit? Die komt in het geding als alle verantwoordelijkheid bij Helmond City Events terechtkomt."