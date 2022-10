Beroving met vuurwapen in Helmond, politie houdt vier verdachten aan

Jonge mensen met kanker vergt andere aanpak in ziekenhuis: ‘De angst dat het terugkomt, blijft’

HELMOND - Elf jaar geleden lag Suzan Koenis (33) in het ziekenhuis met acute leukemie. Op een kamer met een patiënt die minstens twee keer zo oud was als zij. ,,Ik had net te horen gekregen dat ik nooit meer kinderen kon krijgen, terwijl hij zijn kleinkind op bezoek kreeg.”

25 oktober