Bert Kuijpers (1941 - 2021): zanger, dichter, cabaretier; de belichaming van cultuur in Helmond

Paardenvi­rus houdt Piet Raijmakers in Zuid-Span­je: ‘Nu niet met paarden dwars door Europa naar huis’

3 maart EINDHOVEN - De paardenwereld is in opperste staat van paraatheid nu het zeer besmettelijke, agressieve en voor paarden soms dodelijke Rhinovirus rondwaart. Het virus greep om zich heen op een concours in Spanje. Inmiddels blijken tientallen toppaarden ziek. Zes dieren bezweken al. Paardeneigenaren houden hun adem in, ook in de regio.