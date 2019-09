Beschoten autodief Helmond alsnog voor de rechter

Desondanks gaf de dief gas, reed eerst voor- en toen achteruit en ramde de beide blokkerende wagens. Die van de politie schoof wat opzij, en de bus kon er net langs. Twee agenten moesten opzij springen, een van hen trok zijn pistool en loste vier schoten. Het busje werd uiteindelijk verderop teruggevonden. Er zat bloed in. Twee maanden later werd een Mercedesbusje gestolen in Heeswijk-Dinther. De politie dreef hem nu een doodlopende straat in, waarop de dief wegvluchtte. Opnieuw vond ze DNA, en de databank loste de zaak op.

Bloedneus

De man, Jeffrey R. (30) uit Weert heeft zelf een ander verhaal. Het eerste busje was door een vriend gestolen. Jeffrey R. zou het wegrijden, maar kreeg een bloedneus. Na een paar minuten stopte hij, de vriend en hij wisselden van auto en de vriend ging er verder in het busje vandoor. Die zou dus op de agenten zijn ingereden.

Kan niet, aldus de officier van justitie woensdagmiddag in de Bossche rechtbank. De eigenaar reed er immers achteraan, en die heeft het busje nergens zien stoppen. Het rammen van de politieauto waar een agent inzat en het later op hen inrijden ziet ze als een poging doodslag. Samen met de diefstal en de vernieling van alle wagens is dat goed voor een strafeis van (het voorarrest van) drie maanden cel, zestig uur werken plus een half jaar rijverbod. Dat had meer mogen zijn, maar daarvoor is de zaak te oud.