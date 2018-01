Besteding en beheer zorggeld Helmond nu op orde

HELMOND - Helmond heeft weer orde op zaken gesteld als het gaat om de besteding en het beheer van zorggeld. En dat was nodig ook, nadat er in 2015 talloze zorgmiljoenen op de plank waren blijven liggen.

De gemeente Helmond heeft het afgelopen jaar goed zicht gekregen op de besteding en het beheer van zorggeld. Tot die conclusie kwam bureau Andersson Elffers Felix, dat de inkomsten en uitgaven voor jeugdzorg en Wmo over het jaar 2017 onder de loep nam. Zorgwethouders Nathalie van der Zanden en Margreet de Leeuw kwamen eind 2016 stevig onder vuur te liggen door een zorgoverschot van liefst negen miljoen euro.

De kritiek op het duo was tweeledig. Enerzijds was er veel onbegrip over de 'alternatieve besteding' van de zorgmiljoenen. Het geld werd onder meer besteed aan duurzame speeltoestellen en kinderkookboeken, maar niet aan scootmobiels en huishoudelijke hulp. Anderzijds konden de wethouders niet verduidelijken waaróm er zoveel zorggeld overbleef in 2015.

Gebrek aan transparantie

Door de onvolledige administratie bij de gemeente Helmond konden ook ingehuurde onderzoekers geen uitsluitsel over de zorgoverschotten. Het gebrek aan informatie en transparantie werd de verantwoordelijke wethouders afgelopen juni zwaar aangerekend door de gemeenteraad. Het duo overleefde op de nipper een motie van afkeuring. Wethouder De Leeuw trok een dag na de stemming wel haar conclusies en kondigde haar afscheid van de Helmondse politiek aan.

Hetzelfde bureau dat eerder de opdracht kreeg om naar de bestedingen in 2015 en 2016 te kijken, is nu een stuk positiever gestemd. In het rapport wordt geconcludeerd dat de gemeente Helmond zich in 2017 'aanzienlijk heeft verbeterd'. Zo zijn ambtenaren in staat om binnen korte tijd specifieke informatie over zorgdossiers te leveren. Ook wordt er sinds afgelopen oktober maandelijks gerapporteerd over de uitgaven van de zorgkosten, met bijbehorende verklaringen.