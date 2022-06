Bestelbus vliegt in brand in woonwijk in Helmond

Zes schoolbe­stu­ren willen praten over mogelijke overname enige school van Griendts­veen

GRIENDTSVEEN - Zes schoolbesturen hebben voorzichtige interesse in een overname van basisschool De Driehoek in Griendtsveen. Vier andere die benaderd zijn, zien dat niet zitten omdat ze al groot genoeg zijn of omdat ze niet in de buurt van het Peeldorp actief zijn.

4 juni