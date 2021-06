Bestelbusjes doelwit van inbrekers in Helmond en de Peel: ‘Er wordt veel duur gereedschap gestolen’

HELMOND - Bestelbusjes van werk- of bouwbedrijven zijn de laatste weken opvallend vaak het doelwit van criminelen. In Helmond en de Peel werd er waarschijnlijk al enkele tientallen keren ingebroken. Het doel: duur gereedschap achterover drukken.

Naar aanleiding van berichten op sociale media om burgers te waarschuwen voor deze opvallende trend, stromen de reacties van gedupeerden binnen. ,,Ik probeer nu te inventariseren hoe vaak dit is gebeurd. We hebben zo'n twintig meldingen ontvangen, en dat gaat alleen maar over de afgelopen dagen”, zegt slachtoffer Willeke Veeneman-Hoozemans uit Helmond. ,,Bij een kennis in Noord was het in de nacht van woensdag op donderdag weer raak.”

Een bus van haar familiebedrijf werd vorig weekend opengebroken en volledig leeggehaald. Ze maakte melding bij de politie, maar aanhoudingen zijn er nog niet geweest. ,,En dus zijn we zelf op zoek naar informatie, omdat we erachter willen komen wie onze spullen heeft gestolen.”

Volledig scherm Het aanzicht van een bestelbus in Helmond, nadat deze werd leeggehaald © ED

De politie zegt over de periode april-juni in totaal zo'n twintig inbraken in bestelbusjes te hebben geregistreerd. Volgens Veeneman, die online samen optrekt met een ander slachtoffer Margo van de Bekerom, gaat het mogelijk om een veelvoud van dat aantal.

,,We krijgen ook meldingen en beelden binnen van pógingen tot inbraak”, zegt de vrouw. ,,De werkwijze lijkt telkens hetzelfde te zijn. Een auto wordt ergens buiten de wijk geparkeerd, die staan op de uitkijk. Jongens op scooters breken vervolgens de bus open en halen vooral duur accu-gereedschap uit de koffers.” Ze vermoedt dat de daders in Helmond of in de nabije omgeving wonen. ,,Die komen niet vanuit Eindhoven gescooterd.”

Politie zoekt daders

De politie laat weten dat ze bekend zijn met ‘de incidenten met de bestelbussen’. ,,Ook op de dagelijkse briefing voor onze collega’s geven we hier aandacht aan”, zegt een woordvoerder, die niet zegt te weten of het om een inbrekersbende gaat. ,,De identiteit van de daders is tot op heden niet bekend, dus mochten mensen iets gezien hebben of camerabeelden hebben, dan ontvangen wij deze heel graag.”

Ook bouwterreinen zijn niet veilig voor dieven. Zo werd er begin mei een behoorlijke slag geslagen op het bouwterrein van de CASA-woningen in de slimme wijk in Helmond. In Brandevoort werden toen gereedschappen en bouwmaterialen verduisterd. Ook de bouwkeet werd daarbij in brand gestoken. Of er een verband is met de golf van inbraken in bestelbussen is onduidelijk.

Veeneman geeft niet op en houdt verschillende sites in de gaten om te kijken of daar de gestolen spullen te koop worden aangeboden. ,,Maar tot nu toe zijn we daar nog niets tegengekomen.”