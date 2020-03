Bestevaer in Helmond staat blank door kapotte waterleiding

Coronacri­sis: geen voorjaars­ker­mis en Lichtjes Parade in Helmond, musea in Peelland op slot

17:43 HELMOND - Door de coronacrisis gaat de voorjaarskermis in Helmond niet door. De kermis stond gepland voor vrijdag 27 maart tot en met zondag 5 april. Ook de Lichtjes Parade in Mierlo-Hout (28 maart) is geannuleerd en Museum Helmond sluit na vandaag voor de rest van de maand de deuren. Theater Het Speelhuis is al dicht.