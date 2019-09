Bestse modeontwerpster uit Syrië exposeert in De Wieger in Deurne

,,Ik probeer in mijn kleren een mix te vinden tussen de Arabische en Europese cultuur”, zegt Maysa Ashour (28). ,,In onze cultuur gebruiken we veel kleine ornamenten. Hier wordt meer fantasie toegepast, zoals kleuren die nét niet matchen. Die combinatie komt terug in mijn ontwerpen.”

Maysa Ashour arriveerde drie jaar geleden in Deurne. Samen met haar moeder, twee zusjes en broer reisde ze vanuit de Syrische hoofdstad Damascus via Libanon en Turkije naar Nederland. Haar vader was het gezin voorgegaan. De reis nam voor Maysa ruim een jaar in beslag, vertelt ze. ,,Mijn zus en ik zijn eerst in Turkije gebleven. Ik combineerde werken in een souvenirwinkel met kleding ontwerpen.”

Oorlogsgeweld

In haar geboorteland gaf Maysa haar passie voor het modevak al met succes vorm. Ze rondde de modeacademie af en werkte er als docent. Totdat ze het oorlogsgeweld moest ontvluchten, vertelt ze. ,,Er was een constante dreiging van bombardementen. Ik heb geluiden gehoord die ik mijn hele leven niet zal vergeten. Pas in Nederland besefte ik hoe bang ik ben geweest.”

Inmiddels woont Maysa in Best en volgt ze een kledingopleiding aan het Summa College. Hoewel ze nog werkt aan haar Nederlands, lonkt de modeacademie in Arnhem. En ze heeft het ontwerpen van kleding weer opgepikt. Maysa: ,,In het begin was ik te somber. Nu herken ik de schoonheid van de Arabische cultuur weer.”

Groepstentoonstelling

Maysa’s ontwerpen vielen Trees de Kruijf-Swart op. ,,Ik vind het belangrijk dat Maysa haar werk kan laten zien. Ze heeft veel talent en kan ver komen”, zegt de Deurnese beeldhouwster en mede-organisator van de Open Atelier Dagen Deurne-Asten. De Kruijf betrok Maysa daarom bij de opening van een groepstentoonstelling van deelnemers aan die atelierdagen. Gisteren mocht Maysa haar bijzondere creaties met zussen Sally en Sidra in Museum De Wieger laten zien. Een modeshow die, als het aan Maysa zelf ligt, een kleine stap is in een grote carrière. ,,Ooit hoop ik een jurk voor Máxima te maken.”