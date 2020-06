Bestuurder (76) uit Nederweert overlijdt aan verwondingen na botsing, Helmonder raakt gewond

‘Geen grote achterstan­den in speciaal onderwijs door corona’

14:19 EINDHOVEN - In het speciaal onderwijs greep corona nog harder in dan op reguliere scholen. Schoolbestuurder Hilbert de Vries van SSOE (Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra) in Eindhoven over thuisonderwijs, achterstanden en de 1,5 meterregel.