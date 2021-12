Bestuurders met hart voor openbare scholen: ‘Bijzonder onderwijs mag afgeschaft worden’

Of ze leiding hadden willen geven aan een katholiek bestuur, als dat toevallig op hun pad was gekomen? „Absoluut niet”, zegt Hans Fuchs (61) van Stichting Openbare Basisscholen Helmond (OBSH) resoluut. Sinds juli 2016 is hij bestuurder bij OBSH, eind deze maand stopt hij. Dan gaat Fuchs zich op een lap grond in Weert toeleggen op permacultuur, het inrichten van een zelfvoorzienend ecologisch systeem. „Tenzij ik weer in de verleiding kom”, gooit hij de deur naar het onderwijs nog niet helemaal in het slot.