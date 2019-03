Betgem wint slag in slepende zaak over faillissement Berlaer in Helmond

De voormalige uitbaters van restaurant Berlaer hebben in de rechtbank afgedwongen dat er getuigen gehoord mogen gaan worden. Het horecastel vindt dat de gemeente debet is aan het faillissement van hun zaak.

Horeca-ondernemers Eric en Mieke Betgem zijn al jaren verwikkeld in een geschil met de gemeente Helmond. Ze eisen nog altijd ruim een miljoen euro van de gemeente. Het echtpaar is van mening dat Helmond, en de vorige exploitanten, bij de overname in 2011 veel te rooskleurige omzetcijfers hebben aangeleverd.

Failliet

De gemeente is eigenaar van het pand, dat tegenwoordig De Kasteelpoort heet. De oud-uitbaters van restaurant Berlaer proberen al jaren te bewijzen dat het toenmalige horecapand nooit rendabel gemaakt had kunnen worden. Eerst via een verzoek op de Wet Openbaarheid Bestuut (WOB), nu door getuigen te horen. Anderhalf jaar nadat Berlaer de deuren opende, ging het etablissement op bevel van de rechter dicht na een huurachterstand.

De rechtbank in Den Bosch heeft nu bepaald dat de gemeente Helmond mee moet werken aan het verzoek om getuigen te horen. Helmond had zich daartegen verzet. Een van de getuigen die wordt opgeroepen is de voormalige horecavraagbaak van de gemeente; die ambtenaar ging toentertijd onder meer over de vergunningen voor startende ondernemers.

André van Knippenbergh, advocaat van het echtpaar Betgem, wil nog niet verduidelijken wie hij verder zal gaan horen in de rechtbank. ,,Het gaat om een handjevol mensen. Maar ik kan hier nog niet op vooruitlopen, mogelijk schaadt dat de zaak van mijn cliënten." Van Knippenbergh laat weten dat het 'voorlopige getuigenverhoor' vooral moet worden gezien als een onderzoeksinstrument. ,,Op basis van die vraaggesprekken kunnen we gaan kijken of we met de gemeente om de tafel zullen gaan, of dat we een bodemprocedure starten."

De familie Betgem is niettemin verheugd met de uitspraak van de rechtbank, die geen reden zag om het verzoek om getuigen te horen te weigeren. ,,Eindelijk, na zeven jaar, kunnen we meer duidelijkheid krijgen over de gang van zaken", zegt Mieke Betgem. ,,We zijn hier alvast blij mee." Het gaat nog minimaal enkele maanden duren voordat de zaak opnieuw behandeld wordt in de rechtszaal.

Volledig scherm Eric en Mieke Betgem in restaurant Berlaer. © MEULENHOF