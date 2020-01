Betrokkenen bij rellen Helmond Sport met elkaar in gesprek

Tijdens deze wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie braken ongeregeldheden uit in het stadion. Bovendien kwam het later op de avond in Helmond tot een treffen tussen supporters van Helmond Sport en de politie. Later op de avond zijn er in Helmond PSV-aanhangers aangehouden die de confrontatie zochten met de Helmond Sport supporters. Er zijn in totaal elf personen aangehouden, waarvan 9 personen voor overtreding Wet Wapens & Munitie, 1 persoon voor zware mishandeling en 1 persoon voor mishandeling en overtreding van een gebiedsverbod.