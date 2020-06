Bever voelt zich prima thuis in Helmondse beken

De bever is al langer in Helmond en werd jaren geleden al aangetroffen in de Bakelse Aa en in de Zuid-Willemsvaart. Dat de diertjes nu ook steeds vaker in de Goorloop worden gesignaleerd, is nieuw voor de gemeente Helmond. ,,En recent zijn ook knaagsporen waargenomen in de ecozone in Brandevoort", laat een woordvoerder van de gemeente Helmond weten. ,,De bever hoort thuis in het waterrijke Nederland en is dus ook welkom in de heringerichte beekdalen in Helmond.”



Volgens Marcel Cox van waterschap Aa en Maas zijn jonge bevers in deze tijd van het jaar op zoek naar een eigen territorium en laten ze zich daarom meer zien. ,,Maar het is zeker ook zo dat de bever aan een opmars bezig is. Ik denk dat we in de regio Helmond kunnen spreken over enkele tientallen."