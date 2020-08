Bewoners Boerhaavelaan in Helmond willen bomen behouden en stappen naar de rechter

Pokémon Go is terug van weggeweest

10 augustus HELMOND – Pokémon Go was in de zomer van 2016 al eens een rage en momenteel is het helemaal terug. Waar het afgelopen jaren mee leek te vallen met het aantal spelers, trekt het spel waarbij je virtuele figuurtjes moet vangen dit jaar mensen massaal het huis uit. Onder meer richting Helmond.