Bewoners durven piepende en krakende horrorlift in Helmond niet in

Twee weken na het ongeval zit de schrik er nog goed in bij bewoners van de bewuste flat. Velen durven de beruchte lift - de enige in het pand - niet meer te gebruiken. Een incident is de valpartij van de bewoonster in kwestie dan ook niet. In de voorbije maanden weigerde de lift regelmatig dienst. Noodoplossingen mochten vaak niet baten.



Een andere ingreep van woningcorporatie Woonpartners is op handen: de woningbouwcorporatie neemt een ander onderhoudsbedrijf in de arm. Die neemt na de jaarwisseling de verantwoordelijkheid over van Otis. Te laat, volgens bewoner Marcel de Greef. ,,Pijnlijk dat er een gewonde moest vallen. Dat had zover nooit mogen komen."