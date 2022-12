Bewoners Helmondse binnenstad melden minder vaak overlast, maar weg is het niet

Cristinne verhuisde naar Helmond om zieke zus te helpen; ze wil nu weg uit complex door overlast junks

HELMOND - Uitgerekend in het weekend dat ze er een jaar woont, wordt op haar verdieping een man neergestoken. ,,Ik heb twee nachten niet geslapen”, zegt Cristinne de Bruin die weg wil uit complex De Kluis in Helmond. Ze is de overlast van junks beu. Het probleem is groter, zegt de woningbouwvereniging.

13 december