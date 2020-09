Bewoners Helmondse binnenstad zijn gedoe beu en komen zelf in actie om hun wijk veilig en schoon te maken

Beveili­gers zichtbaar aanwezig in ziekenhuis door corona-agres­sie

9 september Ook het zorgpersoneel in Zuidoost-Brabant krijgt steeds vaker te maken met verbale agressie. Ze krijgen verwensingen naar hun hoofd of belanden in felle discussies met bezoekers. Ziekenhuizen laten beveiligers zichtbaarder en vaker rondlopen.