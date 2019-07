Bewoners kiezen plan LX Architecten voor Vondellaan Helmond

Recensie Zomaar pizza’s van een vicewereld­kam­pi­oen bij La Bocca Grande in Helmond

11:00 Op de kaart prijken zelfs zwarte pizzabodems. Dan weet je dat er een freak in de keuken staat. De chef van La Bocca Grande in Helmond is een ras-Italiaan, en niet zomaar een ... Beoordeling 7,1