Bewoners Lungendonk Helmond: 'Weg nu nóg onveiliger'

HELMOND/EINDHOVEN - Het is onderdeel van een sluiproute, er wordt veel te hard gereden en de smalle, uit klinkers bestaande weg is listig vanwege zijn bolling en verzakkingen. Bewoners van de Lungendonk in Helmond hebben al jaren zorgen over de weg. En nu is ook nog het verbod voor zwaar verkeer opgeheven.