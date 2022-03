Bewoners Stiphout willen meer compensatie vanwege nieuwe rijtjeshuizen

Koert van Mensvoort over de­sign-Eindhoven: ‘Soms meer onbeschei­den zijn, dat mag best’

EINDHOVEN - Verschillende instanties in Eindhoven werken op dit moment aan een designvisie voor de stad. In de aanloop naar de presentatie daarvan spreekt het ED met ter zake kundigen over hoe design in de stad eruit zou kunnen zien. #3: Koert van Mensvoort. ,,Ontwerpkracht van hier zie je nergens anders.”

