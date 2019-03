Bewoners uit ‘gevarenzone’ in Helmond: ‘Ik heb niks te verbergen. Fouilleer me maar’

VIDEOHELMOND - In een groot deel van de Helmondse binnenstad mag de politie voortaan preventief fouilleren , met als doel het drugsgeweld tegen te gaan. Onder Helmonders lijkt er vooral veel begrip: “Het is toch te gek voor woorden, dat zelfs kleine kinderen werden beschoten.”

„Een heel goed idee, want ik voel me niet meer veilig.” Gerry houdt halt met haar boodschappenwagen bij de ingang van supermarkt Lidl. „Na al die schietpartijen en steekincidenten. En ik heb niks te verbergen, dus laat ze mij maar fouilleren.”

De Helmondse doet haar boodschappen aan de Heistraat, midden in het gebied dat burgemeester Elly Blanksma heeft aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf vrijdag mag de politie hier iedereen preventief fouilleren. De maatregel geldt een half jaar en is bedoeld om illegaal wapenbezit en drugshandel tegen te gaan.

Een heftige maatregel, maar wel een die op veel begrip mag rekenen in de stad. Gerry - klein van stuk - woont aan de Kluisstraat, binnen het aangewezen gebied. „Ik vind het steeds erger worden de laatste tijd. Bij mij om de hoek in Beelsstraat is een dode man in een huis gevonden, een lantaarnpaal is kapotgeschoten. Ik heb een heel grote hond, anders zou ik ‘s avonds niet meer over straat durven.”

Rondvliegende kogels

Het veiligheidsgevoel van veel Helmonders staat onder druk, zo valt te beluisteren tijdens een wandeling door de ‘gevarenzone’. Nog altijd praten mensen schande van de geruchtmakende schietpartij in januari in de Molenstraat. Daarbij raakten twee onschuldige jonge mensen gewond door rondvliegende kogels. „Het is toch te gek voor woorden, dat zelfs kleine kinderen worden beschoten”, zegt een van de mannen die donderdagochtend een kaartje leggen in buurthuis De Fonkel. De man, kale kop en in PSV-trainingspak, is vóór preventief fouilleren. „Ik heb niks te verbergen. Fouilleer me maar.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Politie onderzoekt het kruispunt aan de Molenstraat waar vlak daarvoor een schietpartij heeft plaatsgevonden. © Bert Jansen

Meteen barst de discussie aan tafel los. „Hoezo iedereen fouilleren? Ik ben toch geen verdachte?", schreeuwt een andere man. „Ik heb toch niks fout gedaan? Waarom moeten ze mij dan fouilleren? Nederland is geen politiestaat. Die burgemeester is helemaal fout bezig.”

Al snel gaat het over de overlast van buitenlanders en de veel te lage gevangenisstraffen die Nederland zou opleggen. Sommige mannen aan tafel menen dat de burgemeester precies weet wie de raddraaiers zijn. „Waarom pakken ze die dan niet op?”

Zonder hard bewijs fouilleren

Het klopt dat de politie aardig in de smiezen heeft wie er in Helmond actief zijn in de drugshandel. Ook de mannen die dit jaar op straat met een pistool schoten, waren al in beeld bij de politie. Maar, het is lastig om dat soort lui zonder hard bewijs aan te houden en hun wapens of drugs af te pakken. En juist dat mag de politie nu wel gaan doen, als zij vooraf toestemming krijgt van justitie.

Ja, dat raakt aan de privacy van mensen, erkent burgemeester Blanksma. „Maar niets doen is geen optie”, zei ze woensdagavond bij het bekendmaken van de maatregel. Daarbij gaf ze ook aan, dat de drugshandel niet is uit te bannen met preventief fouilleren. „Maar we geven wel het signaal af, dat de drugscriminelen niet de baas zijn op straat.”

Discriminatie ligt op de loer

Ramazan Hafiz betwijfelt of dat zin heeft. „De overheid grijpt veel te laat in, dit speelt al jaren", vertelt hij aan de bar van het Multicultureel Centrum aan de Molenstraat. „Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig een wapen heeft. Ik zie jongens van een jaar of zestien er al mee rondlopen. Ik weet niet of deze maatregel daar iets aan gaat veranderen.”

Quote Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoor­dig een wapen heeft. Ik zie jongens van een jaar of zestien er al mee rondlopen. Ramazan Hafiz

Er ligt nog een probleem op de loer: discriminatie. Veel drugsdealers in Helmond hebben een Marokkaanse, Turkse of Antilliaanse achtergrond. De kans is groot dat mensen met een getinte huid een grotere kans lopen om preventief gefouilleerd te worden.

Dat zeggen ook Arnout Slapak (17) en Marlon Celaire (17), die een broodje eten in de shoarmatent tegenover hun school, het Jan van Brabant College aan de Molenstraat. „Voor mij is het niet zo’n probleem, maar ik ben blank”, zegt Slapak. „Wat als je straks geregeld wordt gefouilleerd, alleen omdat je een getinte huid hebt?” Zijn klasgenoot Celaire valt in die categorie en knikt instemmend. „Als je van kleur bent en je wordt om die reden vaak gefouilleerd, kan ik me voorstellen dat mensen daar heel boos over worden.”

Op de Noord Koninginnewal lopen twee donkere jongemannen, weggedoken in hun capuchons met bontkraag. Wat vinden zij van de plannen van de burgemeester om wapenbezit en drugshandel aan te pakken? „Wat? Ben je van de politie?”, zegt de een. „Oh, de krant. Nee laat maar, hier heb ik geen antwoord op.”