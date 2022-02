Bewoners van Stiphout kunnen zich laten horen en dat doen ze graag: ‘Als ze de kerk hier maar laten staan’

Budgetwin­kel SoLow en Dugout kleding naar de Elzas Passage in Helmond, kleding­zaak Barrows vertrekt

HELMOND - De Elzas Passage in Helmond verwelkomt twee nieuwe winkels. Discounter SoLow en kledingzaak Dugout strijken neer in het overdekte winkelcentrum in Helmond. Modezaak Barrows verruilt de passage voor de Steenweg.

19 februari