Bewoners Vondellaan Helmond kiezen ontwerp

,,We hebben ontzettend uitgekeken naar dit moment’’, zo begon Bart Manders, plancoördinator nieuwbouw van Stichting Woonpartners, donderdag de visiepresentatie in de aula van het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. Vijftig huurders, veertig die al een huis toegewezen hebben gekregen en tien mensen op de reservelijst, kregen uitleg over het project. ,,Het is voor ons net zo spannend als voor jullie’’, vervolgde Manders die verbaasd was over de interesse: ,,Liefst vierduizend mensen toonden interesse in het project.’’