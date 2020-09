Bezwaarmakers feestveld Lorentzstraat Helmond zullen niet naar de rechter stappen

Ook met 1 veld houdt HVV de moed erin

15:43 HELMOND - De situatie bij HVV Helmond is schrijnend, aan de vooravond van het nieuwe voetbalseizoen heeft Helmonds oudste voetbalvereniging slechts één speel- en trainingsveld. Dat ze balen is een understatement maar de handdoek in de ring gooien doen ze niet. Hoe redden ze zich?