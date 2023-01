Bgenda in zaal De Koning Helmond

Piet Hein Eek in Eindhoven verbouwt het restaurant en krijgt nieuwe ateliers, voor de DDW moet het klaar zijn

EINDHOVEN - Piet Hein Eek op Strijp-R in Eindhoven breidt het restaurant uit en er komen acht ateliers bij. Binnen is alvast begonnen met de verbouwing in afwachting van de vergunning. De plannen zijn al ontstaan in de coronaperiode.

9 januari